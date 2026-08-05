Жительница Камчатки стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации мигрантов

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в незаконной постановке иностранных граждан на миграционный учёт. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

По данным полиции, женщина в январе 2026 года оформила фиктивную регистрацию восьми граждан одной из стран Ближнего зарубежья по адресу на улице Ключевской. Указанное жильё ей не принадлежало, а предоставить его для проживания она не могла и не собиралась. Для оформления документов подозреваемая, как считают в ведомстве, использовала поддельный договор безвозмездного пользования жилым помещением, составленный без согласия владельца квартиры. За содействие в постановке на учёт она получила денежное вознаграждение.

Участковый выявил нарушение. В отношении женщины, ранее трижды привлекавшейся к уголовной ответственности за аналогичные преступления в 2023, 2025 и 2026 годах, дознаватель возбудил дело по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время расследования подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке мужчина предстанет перед судом по делу о краже промыслового оснащения с судна на сумму более 550 тыс. рублей. Обвиняемый убегал от следствия двадцать лет. В 2006 году он вместе с тремя сообщниками ночью проник на судно, стоявшее у пирса в Морском порту Петропавловска-Камчатского. Они разбили стекло в двери хранилища и похитили ярусную хребтину, поводцы и буйрепы. Стоимость украденного имущества превысила 550 тысяч рублей. Похищенное перевезли на арендованном автомобиле и затем продали.