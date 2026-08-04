На Камчатке перед судом предстанет мужчина, скрывавшийся от правосудия 20 лет

На Камчатке мужчина предстанет перед судом по делу о краже промыслового оснащения с судна на сумму более 550 тыс. рублей. Обвиняемый скрывался от следствия 20 лет, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

«На Камчатке ожидает суда мужчина, скрывавшийся 20 лет от следствия», — сообщило ведомство.

По версии следствия, в 2006 году обвиняемый вместе с тремя сообщниками ночью проник на судно. Оно стояло у пирса в Морском порту Петропавловска-Камчатского. Участники группы разбили стекло в двери хранилища и забрали ярусную хребтину, поводцы и буйрепы. Общая стоимость имущества превысила 550 тыс. рублей. Похищенное вывезли на арендованном автомобиле, а затем продали.

Во время расследования мужчина уехал в Азербайджан. Правоохранители объявили его в розыск. В 2026 году сотрудники пограничной службы задержали 59-летнего обвиняемого в московском аэропорту. Остальные фигуранты дела уже получили приговоры. Материалы в отношении последнего обвиняемого направили в суд.