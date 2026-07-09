Скрывавшегося в Дубае экс-главу свердловской ФНС задержали в Челябинске

Впервые имя Сергея Логинова оказалось в центре внимания в мае 2024 года. Тогда появилась информация о его задержании вместе с начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андреем Дьяковым. Оба проходили по одному уголовному делу, фигурантом которого также стал ещё один сотрудник региональной полиции. В мае 2025 года на Урале прошли обыски у бывших заместителей Логинова. Экс-руководитель свердловского управления ФНС к тому моменту уже находился за границей — с декабря 2024 года он, как утверждалось, скрывался в ОАЭ.