Экс-глава ПФР Нижневартовска получил 10 лет колонии за два покушения на мэра

Бывшего руководителя нижневартовского филиала ПФР (Пенсионного фонда РФ) Юрия Гончарука признали виновным в организации двух покушений на первого мэра города Юрия Тимошкова. Как сообщил источник URA.ru, знакомый с материалами дела, суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

По версии гособвинения, Гончарук был заказчиком обоих нападений. Первое произошло летом 1998 года, когда Тимошкову проломили голову в подъезде. Спустя несколько месяцев было совершено второе покушение — взорвали его служебную «Волгу».

Ещё один фигурант дела, Мумади Кадыров, получил 15 лет колонии строгого режима. По данным источника агентства, следствие доказало, что именно он устанавливал взрывное устройство в автомобиль первого главы Нижневартовска.

«Более 27 лет дело не могли раскрыть, пока в Москве не началось расследование преступлений «банды Христева», которым вменяли более 30 эпизодов похищений и убийств», — отметил инсайдер.

Ранее жительницу Петербурга приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков. На суде женщина признала вину.