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7 июля, 12:39

Юрист раскрыл, сколько денег имеет право тратить Блиновская в колонии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Елена Блиновская, отбывающая наказание в колонии общего режима во Владимирской области, может тратить до 11,8 тысячи рублей в месяц, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, наличные в исправительных учреждениях не используются.

Покупки проходят через лицевой счёт. На обычных условиях осуждённая может расходовать установленный лимит, не считая заработанных в колонии денег. Однако за примерное поведение и труд блогершу могут перевести на облегчённые условия. В этом случае ограничение по сумме переводов снимается, а деньги можно тратить свободнее.

Отец Блиновской — о работе блогерши швеёй в ИК: «‎Человек привыкает ко всему»
Отец Блиновской — о работе блогерши швеёй в ИК: «‎Человек привыкает ко всему»

Средства на счёт могут поступать из трёх источников: зарплаты в колонии, пенсий или пособий, а также переводов от родственников и других людей. Купить в колонии можно продукты и предметы первой необходимости.

«Заработанное в учреждении, пенсии и пособия расходуются без ограничения по сумме, а переводы извне ограничены, и размер зависит от режима и условий отбывания», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Трусы и тушёнка: Как «‎королева ниток» Блиновская может шикануть в колонии на зарплату швеи
Трусы и тушёнка: Как «‎королева ниток» Блиновская может шикануть в колонии на зарплату швеи

Напомним, Елена Блиновская сейчас работает швеёй в колонии и получает зарплату около 6700 рублей в месяц. Для сравнения, до задержания её ежемесячный доход достигал примерно 100 млн рублей.

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Борис Эльфанд
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