Отец Блиновской — о работе блогерши швеёй в ИК: «Человек привыкает ко всему»
Елена Блиновская и её отец Олег Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Отец отбывающей срок за неуплату налогов и отмывание денег блогерши Елены Блиновской рассказал журналисту Life.ru, как его дочь свыклась с работой швеёй в колонии. По словам Олега Останина, бывшая «королева марафонов» усердно трудится, а в свободные часы читает книги.
Видео © Life.ru
«Человек привыкает ко всему. Но я очень сомневаюсь, что кому-то может понравиться в тюрьме. Там очень мало у неё свободного времени, она читает книги», — поделился отец Блиновской.
Напомним, во Владимирской колонии бывшая блогерша Елена Блиновская работает швеёй и получает зарплату около 6700 рублей в месяц. Она получила тюремный срок в 4,5 года за неуплату налогов и отмывание денег. Супруг королевы марафонов Алексей Блиновский также был признан причастным к её махинациям с финансами. Он ушёл на СВО. Алексей помогает развёртывать 3D-производство для беспилотников. Мужчина числится второй год в пятой ОМСБР в ДНР.
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