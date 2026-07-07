Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 08:36

Отец Блиновской — о работе блогерши швеёй в ИК: «‎Человек привыкает ко всему»

Елена Блиновская и её отец Олег Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Елена Блиновская и её отец Олег Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Отец отбывающей срок за неуплату налогов и отмывание денег блогерши Елены Блиновской рассказал журналисту Life.ru, как его дочь свыклась с работой швеёй в колонии. По словам Олега Останина, бывшая «‎королева марафонов» усердно трудится, а в свободные часы читает книги.

Видео © Life.ru

«Человек привыкает ко всему. Но я очень сомневаюсь, что кому-то может понравиться в тюрьме. Там очень мало у неё свободного времени, она читает книги», — поделился отец Блиновской.

Расплата за халяву: Блиновская шьёт за 6700, Лерчек слепнет, Шабутдинов сидит
Расплата за халяву: Блиновская шьёт за 6700, Лерчек слепнет, Шабутдинов сидит

Напомним, во Владимирской колонии бывшая блогерша Елена Блиновская работает швеёй и получает зарплату около 6700 рублей в месяц. Она получила тюремный срок в 4,5 года за неуплату налогов и отмывание денег. Супруг королевы марафонов Алексей Блиновский также был признан причастным к её махинациям с финансами. Он ушёл на СВО. Алексей помогает развёртывать 3D-производство для беспилотников. Мужчина числится второй год в пятой ОМСБР в ДНР.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar