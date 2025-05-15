На Урале задержали заместителей экс-главы УФНС, который скрывается в ОАЭ
Заместителей экс-главы свердловского УФНС Логинова задержали
Сергей Логинов. Обложка © УФНС по Свердловской области
На Урале полиция задержала бывших заместителей заочно арестованного экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, который сейчас скрывается за границей. В домах экс-чиновников прошли обыски. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
«Сегодня правоохранительные органы провели обыски у заместителей бывшего главы свердловской налоговой Логинова. В настоящее время они дают признательные показания на своего главаря, который с декабря прошлого года находится в ОАЭ», – пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что Логинов проходит по уголовному делу экс-главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Последний обвиняется в получении особо крупной взятки и злоупотреблении своими полномочиями во время нахождения в должности.
Логинову вменяется ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», он объявлен в международный розыск. Бывший чиновник возглавил свердловское управление ФНС в 2011 году и находился на своём посту в течение 13 лет. Логинову пришлось уйти в отставку после ареста Дьякова по обвинению в коррупции.
Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца для главы Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, который проходит по делу о взятке. Он был задержан вечером 13 мая сотрудниками регионального УФСБ. Его арестовали по подозрению в получении взятки от застройщика на сумму свыше 8 миллионов рублей.