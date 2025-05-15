На Урале задержали заместителей экс-главы УФНС, который скрывается в ОАЭ

На Урале полиция задержала бывших заместителей заочно арестованного экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, который сейчас скрывается за границей. В домах экс-чиновников прошли обыски. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Сегодня правоохранительные органы провели обыски у заместителей бывшего главы свердловской налоговой Логинова. В настоящее время они дают признательные показания на своего главаря, который с декабря прошлого года находится в ОАЭ», – пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что Логинов проходит по уголовному делу экс-главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Последний обвиняется в получении особо крупной взятки и злоупотреблении своими полномочиями во время нахождения в должности.