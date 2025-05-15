Суд арестовал мэра Новочеркасска Юрия Лысенко по делу о взятке

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца для главы Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко, который проходит по делу о взятке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Напомним, что Юрий Лысенко был задержан вечером 13 мая сотрудниками регионального УФСБ. Его арестовали по подозрению в получении взятки от застройщика на сумму свыше 8 миллионов рублей. По данным следствия, эти деньги предназначались за содействие в строительстве школы за счёт бюджетных средств на участке, застраиваемом предпринимателем. Теперь политику грозит до 16 лет лишения свободы.