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Регион
21 мая, 10:20

В Екатеринбурге задержали сразу трёх высокопоставленных силовиков

В Екатеринбурге задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и главу региональной налоговой службы (УФНС) Сергея Логинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В рамках расследования уголовного дела задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и руководитель областного УФНС Сергей Логинов. Также по делу проходит ещё один сотрудник местной полиции", — сказал собеседник агентства.

Как уточняет Ura.ru, обыски прошли сразу у трёх высокопоставленных силовиков. Источник издания отмечает, что следственные действия проводились сотрудниками ФСБ, прибывшими из Москвы. По некоторым данным, обыски связаны с расследованием уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. По версии следствия, женщина вместе с двумя сообщниками предоставила в налоговую декларации с липовыми сведениями, что позволило получить вычеты до миллиарда рублей. По этому делу ранее также проходили обыски в бизнес-центре "Клевер парк".

Известно, что Дьяков возглавляет УЭБиПК с января 2024 года, а Логинов был назначен на должность руководителя областной налоговой службы в декабре 2011-го.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у женщины нашли 20 миллионов наличными.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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