Скрывалась за границей после обмана россиян: Блогершу Лусик Карапетян выгонят из ОАЭ

Блогершу Лусик Карапетян экстрадируют из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию. Она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, связанному с блогером-миллионником Хизри Запировым. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Блогершу Лусик Карапетян экстрадируют из ОАЭ в Россию. Видео © Telegram/ Генпрокуратура России

По версии следствия, девушка действовала в составе организованной группы с декабря 2020-го по апрель 2021 года. Карапетян якобы привлекала людей в интернете обещаниями высокого заработка. Она также рекламировала инвестиционные услуги, уверяя потенциальных клиентов, что те получат крупную прибыль.

Следователи считают, что таким способом фигурантка похитила у потерпевших 85 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела обвиняемая скрылась за границей. Её объявили в международный розыск, а суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Карапетян задержали на территории ОАЭ. Генпрокуратура направила запрос о выдаче, который компетентные органы страны удовлетворили.

Полиция ранее задержала Хатуну Аташян, которую блогеры-миллионники обвинили в обмане при организации поездок на дорогие курорты. В правоохранительные органы поступило 20 заявлений, а общий ущерб оценили примерно в 10 миллионов рублей.