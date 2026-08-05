«Птичники» без опыта: ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали направлять операторов БПЛА из курсантских взводов в Харьковскую область для получения боевого опыта. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, речь идёт о так называемых курсантских взводах, в состав которых входят подготовленные специалисты по управлению беспилотниками. После практики в районе Харьковской области их могут направлять на другие участки.

«Есть такая практика противника — это курсантские взводы, то есть это «птичники» (операторы БПЛА. — Прим. Life.ru) обученные, их заводят на харьковскую границу для боевой обкатки, где они проходят боевую обкатку, а дальше их уже отправляют в Сумскую область», — рассказал военный.

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