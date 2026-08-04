Рекордный результат С-400: Украина за один день лишилась 10 самолётов Миг-29

В 2023 году российские расчёты С-400 «Триумф» за одни сутки уничтожили сразу десять украинских истребителей МиГ-29, стреляя по ним с загоризонтных дистанций. Об этом говорится в статье, одним из авторов которой стал начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков, вышедшей в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».

«...а за неделю (без уточнения типов) 24 самолёта», — добавлено в материале. Публикация посвящена особенностям манёвра зенитных ракетных войск в ходе военного конфликта с учётом опыта спецоперации.

В тексте сходятся во мнении, что приём с использованием зенитных ракетных систем, предполагающий скрытное развёртывание пусковых модулей на удалённых рубежах с возможностью загоризонтного поражения целей, был тщательно проанализирован неприятелем. Враг не только распознал эту схему, но и адаптировался к ней, что сводит на нет шансы на повторение столь же впечатляющих успехов в будущем. Однако, несмотря на утрату внезапности, стратегическая ценность данного подхода остается неоспоримой: держать пусковые установки в непосредственной близости к линии фронта необходимо, чтобы перехватывать летательные аппараты противника ещё на этапе их набора высоты, не давая им развернуться в боевой порядок.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска за сутки нанесли удары по объектам, которые Украина использует для снабжения своих формирований. Среди целей оказались склады с оружием, боеприпасами и горючим, цеха по сборке и хранению дронов, а также топливная и транспортная инфраструктура. Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного комплекса «Печора». Всего удары пришлись по позициям украинских подразделений и иностранных наёмников в 143 районах.