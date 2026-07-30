Российские военные уничтожили ЗРК «Печора» и поразили цели в 143 районах

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам, которые Украина использует для обеспечения своих войск. В их числе — склады оружия, боеприпасов и горючего, цеха по производству и хранению дронов, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ 30 июля.

Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Печора». Удары наносили самолёты, дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего поражены позиции украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Печора», нанесены удары по складам вооружения, боеприпасов и горючего, по цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удары по двум предприятиям в Киеве, которые связаны с производством дронов и деталей к ним. Одним из объектов стал завод «Маяк». Там изготавливали боевые части, взрыватели, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотников FP-1 и FP-2.