Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о работе средств противовоздушной обороны за последние сутки. Согласно официальным данным, российским военным удалось перехватить и уничтожить 558 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также 8 управляемых авиационных бомб.

Ведомство также представило обновленную статистику потерь противника с начала специальной военной операции. На текущий момент ВСУ лишились 673 самолётов, 284 вертолётов, а также более 181 тысячи БПЛА. Кроме того, уничтожено значительное количество наземной техники, включая 30 163 танка и боевых бронированных машин, 1 758 боевых машин РСЗО и 35 769 артиллерийских орудий.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, целями атаки стали два стратегически важных пункта — порты Черноморск и Днепро-Бугский.