В Татарстане из-за падения дрона произошло возгорание на гражданском объекте
Обложка © Life.ru
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Зеленодольском районе Татарстана. Обломки БПЛА вызвали локальный пожар на гражданском объекте, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
Оперативные службы быстро потушили огонь. Данных о повреждениях объекта глава района не привёл.
«Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — написал Афанасьев.
Специалисты продолжают обследовать территорию и устранять последствия падения обломков. Режим беспилотной опасности в Зеленодольском районе сохраняется.
Этой ночью ВСУ также атаковали Тульскую область — там сбили 107 украинских беспилотников. Дроны повредили два многоквартирных дома в Венёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Один БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего там начался пожар. Оперативные службы и пожарные работали на местах происшествий. По предварительным данным, никто не погиб, один человек получил ранения.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.