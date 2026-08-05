Минобороны сообщило об ударе по центру производства дронов в Киеве

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли удар по транспортно-логистическому центру в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражён транспортно-логистический центр «Транс-логистик», который занимался производством беспилотных летательных аппаратов различных модификаций.

Кроме того, объект использовался для хранения и распределения материально-технических средств, предназначенных для нужд Вооружённых сил Украины.

«[Поражён] транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.