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5 августа, 05:42

Минобороны сообщило об ударе по центру производства дронов в Киеве

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли удар по транспортно-логистическому центру в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражён транспортно-логистический центр «Транс-логистик», который занимался производством беспилотных летательных аппаратов различных модификаций.

Кроме того, объект использовался для хранения и распределения материально-технических средств, предназначенных для нужд Вооружённых сил Украины.

«[Поражён] транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

ВС РФ поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области
ВС РФ поразили транспортные и распределительные центры в Киеве и области

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Никита Никонов
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