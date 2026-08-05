Минобороны сообщило об ударе по центру производства дронов в Киеве
Российские войска в ночь на 5 августа нанесли удар по транспортно-логистическому центру в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, поражён транспортно-логистический центр «Транс-логистик», который занимался производством беспилотных летательных аппаратов различных модификаций.
Кроме того, объект использовался для хранения и распределения материально-технических средств, предназначенных для нужд Вооружённых сил Украины.
«[Поражён] транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
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