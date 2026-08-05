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5 августа, 06:11

Пострадавшая при ракетном ударе по Белгородской области скончалась в больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В больнице скончалась женщина, получившая тяжёлые ранения при ракетном обстреле Белгородского округа 31 июля. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. «Мы скорбим о каждой потере», — подчеркнул он.

Шуваев добавил, что ВСУ 137 раз атаковали территорию области за минувшие сутки. Удары пришлись по 15 округам. В перечне значатся Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский и Шебекинский.

Противник вёл огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Зафиксировано семь таких обстрелов. Ещё шесть раз производился сброс взрывчатки с беспилотников.

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Система противовоздушной обороны и задействованные подразделения отработали уничтожили и подавили 152 дрона.

Ранения в результате атак ВСУ получили 18 человек. Среди пострадавших — пятеро сотрудников МЧС. Трое граждан остаются в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное для их спасения.

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Никита Никонов
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