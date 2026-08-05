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5 августа, 07:45

Мыши, испорченные продукты и долги: В чём обвиняют бар актёра Александра Робака

SHOT ПРОВЕРКА: Бар актёра Робака обвинили в антисанитарии и долгах по зарплате

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бывший сотрудник заведения «Наука и жизнь» рассказал о грубых нарушениях на кухне и финансовых проблемах бара, который принадлежит актёру Александру Робаку. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

  • Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как утверждается, антисанитария в баре актёра Александра Робака. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

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По словам экс-работника, мясную продукцию хранили с отступлением от норм, а еду могли готовить из просрочки. Посетители и персонал якобы чувствовали недомогание после употребления блюд. В отзывах также упоминали грызунов, антисанитарию и приписки в чеках.

Финансовые вопросы к руководству возникали и у команды. Сотрудник утверждает, что оплату труда не перечисляли месяцами. У барменов, по его информации, удерживали десятки тысяч рублей по результатам ревизий. В феврале 2025 года он обращался в трудовую инспекцию с жалобой на ООО «Плутос». Ведомство тогда ограничилось предостережением.

Параллельно копились претензии от контрагентов. С конца 2025 года они выставили юрлицу требования почти на 3 млн рублей. Налоговый долг компании к 1 июня 2026 года составил порядка 1,27 млн.

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Совладельцами фирмы выступают сам Робак (60%), продюсер Викентий Чевтаев и ресторатор Константин Ёлкин (по 20%). Заведение актёра — не первый его проект со сложностями. Ранее он был партнёром по Dream Bar Максима Лагашкина. По сведениям телеграм-канала, с управлявшей компании взыскали 1,6 млн рублей, а задолженность перед ФНС достигла 1,8 млн. Сборы были заблокированы. В 2026-м к ней предъявили ещё четыре иска на 245 тысяч, а в мае точку окончательно закрыли.

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Никита Никонов
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