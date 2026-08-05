Мыши, испорченные продукты и долги: В чём обвиняют бар актёра Александра Робака

Бывший сотрудник заведения «Наука и жизнь» рассказал о грубых нарушениях на кухне и финансовых проблемах бара, который принадлежит актёру Александру Робаку. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.









По словам экс-работника, мясную продукцию хранили с отступлением от норм, а еду могли готовить из просрочки. Посетители и персонал якобы чувствовали недомогание после употребления блюд. В отзывах также упоминали грызунов, антисанитарию и приписки в чеках.

Финансовые вопросы к руководству возникали и у команды. Сотрудник утверждает, что оплату труда не перечисляли месяцами. У барменов, по его информации, удерживали десятки тысяч рублей по результатам ревизий. В феврале 2025 года он обращался в трудовую инспекцию с жалобой на ООО «Плутос». Ведомство тогда ограничилось предостережением.

Параллельно копились претензии от контрагентов. С конца 2025 года они выставили юрлицу требования почти на 3 млн рублей. Налоговый долг компании к 1 июня 2026 года составил порядка 1,27 млн.

Совладельцами фирмы выступают сам Робак (60%), продюсер Викентий Чевтаев и ресторатор Константин Ёлкин (по 20%). Заведение актёра — не первый его проект со сложностями. Ранее он был партнёром по Dream Bar Максима Лагашкина. По сведениям телеграм-канала, с управлявшей компании взыскали 1,6 млн рублей, а задолженность перед ФНС достигла 1,8 млн. Сборы были заблокированы. В 2026-м к ней предъявили ещё четыре иска на 245 тысяч, а в мае точку окончательно закрыли.