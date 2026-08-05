Соцфонд назвал минимальные и максимальные размеры выплат по больничному в 2026 году

В 2026 году минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности привязан к новому МРОТ. Социальный фонд разъяснил методику расчёта и предельные величины дневных выплат.

При вычислении суммы учитывается заработок гражданина за два предшествующих календарных года. Однако итоговая цифра за полный месяц не может опускаться ниже установленной планки. С января этот показатель зафиксирован на уровне 27 093 рублей.

В зависимости от количества дней в периоде нетрудоспособности меняется и минимальная дневная ставка. Если в месяце 31 день, работнику начислят 873,97 рубля за каждые сутки. При 30 днях эта величина составит 903,10 рубля. В феврале, где 28 дней, выплата достигнет 967,61 рубля за день.

Верхняя граница пособия также имеет строгое ограничение. Максимальная сумма, которую могут перечислить за один день болезни, в текущем году равна 6827,40 рубля. Превысить этот порог нельзя ни при каком уровне официального дохода.

Отслеживать статус электронного листка нетрудоспособности удобно онлайн. Данные об открытии, продлении и закрытии документа доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Необходимая информация находится в разделе «Здоровье».