Не только родители: Кто имеет право на больничный по уходу за ребёнком

Больничный по уходу за ребёнком могут оформить не только родители, но и бабушки, дедушки, работающие братья и сёстры, опекуны и попечители, напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, ухаживающий должен официально работать и состоять в системе обязательного социального страхования.

Парламентарий пояснил, что при болезни ребёнка младше семи лет оплачивается до 60 дней больничного в год, а при заболеваниях из специального перечня — до 90 дней. Для детей от семи до 15 лет предусмотрено не более 15 дней за один случай и 45 дней в год, а для подростков от 15 до 18 лет — до семи и 30 дней соответственно.

При уходе за ребёнком-инвалидом можно получить оплату за 120 дней в год. Для детей с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями и поствакцинальными осложнениями ограничений по продолжительности оплачиваемого больничного нет.

Если ребёнку меньше восьми лет, пособие составляет 100% среднего заработка независимо от стажа. Для остальных размер выплаты зависит от страхового стажа и составляет от 60 до 100%. В 2026 году дневное пособие ограничено суммами от 890,73 до 6 827,40 рубля.

«Больничный по уходу за ребёнком — это право, а не льгота. Знание правил поможет вам получить положенные выплаты в полном объёме», — заключил собеседник RT.