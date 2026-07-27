До 35 тысяч: Самозанятым начнут оплачивать больничные уже в августе

Самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным уже в августе 2026 года. Максимальная сумма для участников программы, перечислявших взносы менее года, достигнет 35 тыс. рублей, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Претендовать на пособие смогут граждане, подавшие заявление в январе и платившие страховку с февраля по июль. Таким образом, к следующему месяцу завершится минимальный шестимесячный период.

На компенсацию в 35 тыс. рублей смогут рассчитывать участники со стажем от восьми лет, выбравшие покрытие в размере 50 тыс. рублей. При варианте на 35 тыс. им начислят 24,5 тыс. Если человек трудился от пяти до восьми лет, сумма составит 19,6 тыс. или 28 тыс. рублей. При меньшем опыте получателю перечислят 14,7 тыс. либо 21 тыс. — в зависимости от выбранного тарифа.

Программа добровольного страхования заработала в январе 2026 года. Самозанятые могут подключить покрытие на 35 тыс. или 50 тыс. рублей, а размер ежемесячного взноса составляет 1344 и 1920 рублей соответственно.

Точная величина пособия зависит от продолжительности отчислений, страхового стажа и установленного лимита. Чем дольше участник перечисляет деньги, тем выше будет компенсация при болезни или травме.

С 1 июля Социальный фонд начал использовать сведения из индивидуальных лицевых счетов при назначении больничных и ряда других пособий. Если данные о стаже и заработке уже есть в системе, дополнительно запрашивать документы у гражданина или работодателя не должны.