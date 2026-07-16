Минимальное пособие по больничному в августе превысит 11 тысяч рублей

Минимальное пособие по больничному в августе составит около 11 тыс. рублей. Об этом «Газете.ru» рассказал экономист Игорь Балынин.

По его словам, размер выплаты зависит от МРОТ и числа дней в месяце. В августе 31 день, поэтому дневной минимум — 873,97 рубля, что на 150 рублей больше, чем год назад. Рост связан с повышением МРОТ в 2026 году на 20,7% — до 27 093 рублей.

«Соответственно, сумма выплаты пособия по временной нетрудоспособности в минимальном размере за 13 дней болезни в августе 2026 года будет равна 11 361,61 рубля (на 1951,3 рубля больше, чем в августе 2025 года)», — отметил Балынин.

Первые три дня оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд. Пособие облагается НДФЛ, поэтому на руки граждане получат сумму за вычетом налога.

С 1 июля 2026 года Социальный фонд начнёт автоматически назначать больничные, декретные и детские пособия на основе данных из индивидуальных лицевых счетов граждан, без запросов к работодателям. Если информации не хватит, фонд может запросить её у работодателя по старой схеме. Это ускорит и упростит процесс выплат.