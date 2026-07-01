Соцфонд с 1 июля изменил порядок расчёта больничных и детских выплат

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнёт применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об изменениях РИА «Новости» рассказал ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.

Новшества коснутся пособий по временной нетрудоспособности, выплат по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет, а также единовременнной выплаты при рождении ребёнка. По словам эксперта, ранее после наступления страхового случая СФР запрашивал данные у работодателя. Теперь основой для расчёта станут сведения индивидуального лицевого счёта гражданина.

«Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учёта», — пояснил Хромченко.

При этом сохраняется возможность дополнительного запроса данных у работодателя, если информации окажется недостаточно для назначения выплат. В таком случае фонд будет использовать прежний порядок получения сведений.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил: с 1 июля условия семейной ипотеки останутся без изменений, несмотря на продолжающуюся работу над обновлением правил по поручению президента. С его слов, было много обсуждений, однако пока условия сохраняются прежними. Вопросы финансовой поддержки семей остаются в центре внимания властей.