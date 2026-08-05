В Абхазии впервые пройдёт масштабный молодёжный форум

В Сухуме 7–8 августа пройдет первый Международный молодежный форум «Молодая Абхазия». Ожидается, что площадка соберет около 600 участников из Абхазии, России и Южной Осетии, а главным событием станет перезапуск одноименного общественного движения, сообщает СМИ2.

На форуме состоится учредительный съезд организации. Делегатам предстоит утвердить новую программу и устав, а также избрать руководство. По словам организаторов, это должно стать новым этапом в развитии движения, созданного еще в 2008 году.

В образовательной программе заявлены четыре направления: добровольчество и подготовка спасателей, молодежные медиа, военно-патриотическое воспитание и спорт, а также международное молодежное сотрудничество. Для участников также проведут консультации по грантовым программам Росмолодежи.

В работе форума примут участие представители российских организаций, в том числе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, движения «Молодежка Народного фронта», общества «Знание», проекта «Больше, чем путешествие» и центра «Воин». Они проведут тематические лекции, мастер-классы и практические занятия.

Одним из ключевых событий станет подписание соглашений между молодежными организациями Абхазии и России. Организаторы рассчитывают, что эти договоренности помогут запустить совместные образовательные и волонтерские проекты на постоянной основе.

Во второй день форума перед участниками выступят олимпийский чемпион Арсен Далалоян и заслуженный мастер спорта России Денис Царгуш. Их встречи будут посвящены лидерству, личной мотивации и возможностям для самореализации молодежи.