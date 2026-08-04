Мяч по сценарию, овации — от души: В «Движении Первых» раскрыли секрет паса Путина на «Большой перемене»

Идея с пасом президента РФ Владимира Путина на финале конкурса «Большая перемена» в Красноярске принадлежала организаторам. Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов рассказал изданию «Подъём», что это была совместная задумка команды.

Владимир Путин посетил «Большую перемену» в Красноярске и сорвал овации. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

А вот искреннюю реакцию зала — овации и скандирование «Путин! Путин!» — поставить режиссёрам было невозможно, подчеркнул Орлов. Эмоции детей при виде лидера страны оказались неподдельными.

Мяч, который президент отправил ведущим церемонии, займёт место в музее «Движения Первых». По словам Орлова, экспонатов, связанных с главой государства, там до сих пор не было, и этот станет первым. Остальная коллекция посвящена истории движения: памятным подаркам регионов, детей и проведённым мероприятиям. Новый экспонат, как отметил председатель, добавит в собрание эмоциональную повестку.

А председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев назвал встречу Владимира Путина с участниками «Большой перемены» в Красноярске важной частью диалога государства с молодёжью. Он напомнил, что именно на площадке этого конкурса четыре года назад появилось «Движение Первых», ставшее элементом системы воспитания. Депутат также отметил, что с текущего года при оценке старших участников учитывается волонтёрский опыт и навыки социального проектирования.