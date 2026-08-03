«Преодолеваешь самого себя»: Финалисты «Большой перемены» узнали от Путина, что такое победа

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» рассказал о своём понимании победы. Разговор зашёл о том, что значит побеждать не только в спорте, но и в других сферах жизни.

Путин рассказал финалистам «Большой перемены» о своём понимании победы. Видео © Life.ru

Один из участников конкурса поинтересовался у главы государства, что для него лично означает победа.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя», — ответил Путин без долгих раздумий.

Напомним, ранее Путин прибыл в Красноярск на финал «Большой перемены». Церемония закрытия главного молодёжного конкурса страны проходит в кампусе Сибирского федерального университета. Напомним, «Большая перемена» — это масштабный проект для школьников, где участники могут выбрать одно из 12 направлений развития: от науки до творчества.