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3 августа, 13:19

«Преодолеваешь самого себя»: Финалисты «Большой перемены» узнали от Путина, что такое победа

Путин на «Большой перемене»: Победа — это когда преодолеваешь самого себя

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» рассказал о своём понимании победы. Разговор зашёл о том, что значит побеждать не только в спорте, но и в других сферах жизни.

Путин рассказал финалистам «Большой перемены» о своём понимании победы. Видео © Life.ru

Один из участников конкурса поинтересовался у главы государства, что для него лично означает победа.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя», — ответил Путин без долгих раздумий.

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Напомним, ранее Путин прибыл в Красноярск на финал «Большой перемены». Церемония закрытия главного молодёжного конкурса страны проходит в кампусе Сибирского федерального университета. Напомним, «Большая перемена» — это масштабный проект для школьников, где участники могут выбрать одно из 12 направлений развития: от науки до творчества.

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Наталья Демьянова
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