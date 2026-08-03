Метелев прокомментировал выступление Путина на «Большой перемене»

Встреча президента России Владимира Путина с участниками конкурса «Большая перемена» в Красноярске стала важной частью диалога государства с молодёжью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелев.

По словам депутата, конкурс занимает особое место в молодёжной политике. Он напомнил, что именно на площадке «Большой перемены» четыре года назад появилось «Движение Первых», которое сегодня стало частью общественной жизни и системы воспитания детей и молодёжи. Метелев также отметил, что с этого года при оценке старших участников конкурса учитывается их опыт в волонтёрстве и социальном проектировании. На этапе подготовки к полуфиналу ребята должны реализовать инициативу в своём регионе, после чего эксперты оценивают задачи, которые удалось решить, полученный результат и пользу проекта для людей.

«Большое значение имеют встречи президента России Владимира Путина с ребятами, как сегодня в Красноярске. Видно, что президент для детей — это кумир. При входе президента в зал дети искренне скандировали: «Путин, Путин, Путин!» А потом смогли напрямую обсудить идеи и проекты, задать вопросы и услышать ответы, которые будут очень долго мотивировать», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее Владимир Путин прибыл в Красноярск, чтобы лично поздравить финалистов проекта «Большой перемены». Появление лидера страны на площадке СФУ стало полной неожиданностью для аудитории. Едва глава государства вошел в зал, началось стихийное ликование. Собравшиеся встретили гостя оглушительными возгласами, которые продолжались около минуты. Путин в своём обращении отметил, что искренне рад видеть столь талантливую и креативную молодёжь. Он подчеркнул, что ребята уже сейчас ищут собственное призвание, ориентируясь на будущее страны.