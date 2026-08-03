Овации, крики и слёзы радости: Финалисты «Большой перемены» эмоционально отреагировали на появление Путина в зале

Владимир Путин прибыл в Красноярск, чтобы лично поздравить финалистов проекта «Большой перемены». Появление лидера страны на площадке СФУ стало полной неожиданностью для аудитории, передаёт корреспондент Life.ru с места событий.

Путин приехал на закрытие конкурса и сорвал овации. Видео © Life.ru

Едва глава государства вошел в зал, началось стихийное ликование. Собравшиеся встретили гостя оглушительными возгласами, которые продолжались около минуты. Подростки, не ожидавшие увидеть руководителя России на церемонии закрытия, устроили ему овацию.

В своем обращении Владимир Владимирович отметил, что искренне рад видеть столь талантливую и креативную молодёжь. Он подчеркнул, что эти ребята уже сейчас ищут собственное призвание, ориентируясь на будущее страны.

«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — сказал он, обращаясь к подросткам.

Завершая выступление, российский лидер поблагодарил участников за активность и смелость. Он пожелал финалистам больших успехов в любых начинаниях, отметив важность того пути, который они выбрали для своего саморазвития.

Напомним, ранее Путин прибыл в Красноярск на финал «Большой перемены». Церемония закрытия главного молодёжного конкурса страны проходит в кампусе Сибирского федерального университета. «Большая перемена» — это масштабный проект для школьников, где участники могут выбрать одно из 12 направлений развития: от науки до творчества.