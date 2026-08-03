Неожиданный футбольный момент произошёл перед началом финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Президент РФ Владимир Путин, выходя на сцену, принял пас от юного ведущего и дважды вернул мяч. Участники финального мероприятия встретили президента аплодисментами, когда он появился в зале.

Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим на финале «Большой перемены». Видео © Life.ru

Один из соведущих церемонии, юный участник конкурса Денис, решил поприветствовать главу государства необычным способом и отправил ему футбольный пас. Путин поддержал инициативу и обменялся с ведущим двумя передачами. После короткой игры президент поприветствовал собравшихся на финале конкурса. Мероприятие проходит в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что во время встречи с финалистами «Большой перемены» Владимир Путин рассказал, как он понимает значение победы. Вопрос президенту задал один из участников конкурса, поинтересовавшись, что для него лично означает этот момент. Глава государства ответил, что победа связана не только с соревнованием с другими людьми, но и с личным развитием и преодолением собственных ограничений.