Суд признал банкротом единственного российского производителя телевизоров

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Квант» — единственного отечественного производителя телевизоров, входившего в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. Основанием для процедуры стали многомиллионные требования кредиторов.

Инициатором банкротства выступила компания «Днс Ритейл». Суд признал её требования обоснованными и ввёл в отношении предприятия процедуру наблюдения. Размер задолженности перед ритейлером составил 654,6 млн рублей.

Во время разбирательства число кредиторов значительно выросло. К делу присоединились более двадцати организаций. Среди крупнейших — «Лаборатория Алисы» с требованиями на 230,7 млн рублей и торговый дом BBK, которому компания задолжала свыше 156 млн. К маю совокупный долг «Кванта» перед партнёрами превысил 1,4 млрд рублей.

Предприятие выпускало телевизоры Irbis на площадках в Воронеже и Зеленограде. Однако весной 2025 года производство было остановлено. Участники рынка связывали это с усилившейся конкуренцией со стороны китайских производителей, предложивших более доступную по цене продукцию.