В Малайзии нашли тело китайского бизнесмена со связанными руками и ногами

В малайзийском штате Джохор неподалёку от города Джохор-Бару найдено тело китайского предпринимателя. По информации издания Mothership, останки были обнаружены в реке, а конечности мужчины были связаны, а само тело запутано в сети.

Речь идёт о Лю Кайсяне — известном в стране бизнесмене, который перестал выходить на связь 29 июля. Последний раз его видели живым в полдень в одном из торговых центров города, после чего следы пропали.

«Его руки и ноги были, по всей видимости, связаны, а тело запутано в сети», — сообщает издание.

Обстоятельства гибели устанавливаются. Депутат законодательного собрания штата от округа Скудай призвала жителей не распространять в соцсетях видео и посты, связанные с обнаружением тела, и проявить уважение к горю семьи погибшего. Полиция штата Джохор пообещала предоставить более подробную информацию позднее.