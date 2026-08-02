Тело 14-летнего подростка нашли в пруду в Южном Бутове

В Южном Бутове обнаружено тело несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 14-летний подросток утонул во время купания в местном водоеме. В настоящий момент столичная прокуратура проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

«Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Недавно на озере Тундра под Норильском утонул 16-летний парень. По данным полиции, на берегу отдыхала группа подростков. Парень с подругой решили устроить соревнование — кто быстрее переплывёт часть озера. Во время заплыва юноша ушёл под воду и больше не появился.