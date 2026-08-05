Ferrexpo приостановила производство на Украине из-за угроз российских ударов

Горнорудная компания Ferrexpo, чьи основные активы сосредоточены на Украине, приняла решение временно приостановить выпуск железорудной продукции. Причиной названа постоянная угроза со стороны российских военных, которые наносят удары по украинским портам и логистической инфраструктуре, говорится в сообщении Ferrexpo, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

Угроза в украинских портах серьёзно ограничила экспортные маршруты на Чёрном море, и компания решила временно приостановить производство железорудной продукции на своих заводах в Украине для сохранения оборотного капитала.

В биржевом сообщении уточняется, что сейчас группа может выполнять текущие контракты с европейскими покупателями за счёт накопленных складских запасов. Дальнейшее возобновление работы станет возможным только при поступлении дополнительных оборотных средств.

«Возобновление производства зависит, в частности, от вливания дополнительного оборотного капитала», – говорится в биржевом сообщении Ferrexpo.

Ранее сообщалось, что швейцарская Ferrexpo временно остановила морской экспорт железорудной продукции через украинские порты из-за регулярных отмен рейсов судовладельцами. Это заметно ухудшило финансовое положение компании и привело к серьёзным убыткам. Причины связаны с логистическими сбоями в регионе.