Ferrexpo приостановила производство на Украине из-за угроз российских ударов
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Горнорудная компания Ferrexpo, чьи основные активы сосредоточены на Украине, приняла решение временно приостановить выпуск железорудной продукции. Причиной названа постоянная угроза со стороны российских военных, которые наносят удары по украинским портам и логистической инфраструктуре, говорится в сообщении Ferrexpo, опубликованном на сайте Лондонской биржи.
Угроза в украинских портах серьёзно ограничила экспортные маршруты на Чёрном море, и компания решила временно приостановить производство железорудной продукции на своих заводах в Украине для сохранения оборотного капитала.
В биржевом сообщении уточняется, что сейчас группа может выполнять текущие контракты с европейскими покупателями за счёт накопленных складских запасов. Дальнейшее возобновление работы станет возможным только при поступлении дополнительных оборотных средств.
«Возобновление производства зависит, в частности, от вливания дополнительного оборотного капитала», – говорится в биржевом сообщении Ferrexpo.
Ранее сообщалось, что швейцарская Ferrexpo временно остановила морской экспорт железорудной продукции через украинские порты из-за регулярных отмен рейсов судовладельцами. Это заметно ухудшило финансовое положение компании и привело к серьёзным убыткам. Причины связаны с логистическими сбоями в регионе.
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