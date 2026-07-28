Корабли не идут, деньги тают: У швейцарского рудного гиганта возникли серьёзные проблемы из-за Украины

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo временно прекратила морской экспорт железорудной продукции через украинские порты. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes.

По данным издания, причиной стали регулярные отмены рейсов со стороны судовладельцев. Из-за этого компания лишилась возможности отправлять продукцию морским путём.

В Forbes отмечают, что остановка поставок заметно ухудшила финансовое положение Ferrexpo. Компания заявила о серьёзных убытках.

По текущим оценкам, имеющихся средств хватит для продолжения работы только до конца августа. Дальнейшая деятельность будет зависеть от восстановления экспортных поставок.

Ранее Владимир Зеленский после новых ударов по украинским портовым объектам призвал западных союзников ускорить поставки вооружений. В своём Telegram-канале он заявил, что договорённости, прежде всего по системам ПВО, должны выполняться без задержек.