При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник

При взрыве автомобиля в посёлке Большой Исток Сысертского округа (Свердловская область) погиб охранник разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука. Самого руководителя «Уралдронзавода» госпитализировали с травмами.

Последствия взрыва авто главы «Уралдронзавода». Фото © SHOT

Telegram-канал пишет, что взрыв произошёл утром, когда Ткачук находился в автомобиле Mercedes-Benz. После детонации машина полностью сгорела.

По предварительной информации, под автомобиль могли заложить взрывное устройство. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Как сообщается, водитель и охранник Ткачука погиб на месте. Сам разработчик находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что медики борются за жизнь Ткачука.

ООО «Уралдронзавод» — это российское предприятие оборонно-промышленного комплекса, основанное в сентябре 2023 года в Свердловской области создателями FPV-дрона «Упырь». За короткий срок компания прошла путь от волонтёрской инициативы до серийного производителя, наладив полный цикл выпуска беспилотников, которые активно применяются в зоне СВО для поражения бронетехники и укреплений противника. Ключевая продукция завода — ударные дроны «Упырь» и его тяжелая модификация «Упырь-18», также ведутся разработки тяжёлого дрона «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. По итогам 2024 года выручка компании составила 6,16 млрд рублей, а в конце 2024 года предприятие было включено в санкционные списки Европейского союза.