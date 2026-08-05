Президенту США дадут «больше выбора» для ударов в новой ядерной стратегии США, пишут СМИ

Американское военное ведомство приступило к разработке обновлённой ядерной стратегии, которая может кардинально пересмотреть подходы к применению оружия сдерживания. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, в новом проекте особое внимание уделяется тактическим боеприпасам меньшей дальности.

Согласно информации телеканала, предлагаемые изменения ставят под сомнение принципы, считавшиеся незыблемыми на протяжении десятилетий. Вместо жёстких ограничений стратегия «расширит пространство для выбора» у президента, а также даст широкий спектр реалистичных вариантов для усиления сдерживания.

«Мы считаем, что нам нужны надёжные варианты применения ядерного оружия», — сказал источник телеканала в Пентагоне.

Ранее Пентагон увеличил стоимость контракта с Lockheed Martin на производство ракет PAC-3 MSE для Patriot до 58,6 млрд долларов, добавив 53,9 млрд к апрельскому заказу на 4,7 млрд и продлив срок до семи лет. Американские СМИ назвали это крупнейшей сделкой, и стороны могут вносить изменения, что позволит Lockheed Martin к 2030 году втрое увеличить выпуск ракет.