Рейсы Turkish Airlines из Турции в Казань перенаправили в Тбилиси

Два борта Turkish Airlines, направлявшиеся из Турции в Казань, завершили маршрут не в России. Самолёты отправили в Тбилиси из-за временных ограничений в главной воздушной гавани Татарстана. Об этом сообщил портал TourDom со ссылкой на сервис Flightradar24.

Ограничения на работу аэропорта Казани стали причиной корректировки расписания. Воздушная гавань временно не могла принимать прибывающие рейсы, поэтому экипажи получили указание использовать запасной вариант. Помимо турецких самолётов, изменения затронули и другие направления. Прибытие борта из Москвы ожидалось с задержкой примерно на шесть часов. Сдвиги во времени также коснулись рейсов, которые должны были отправиться из Казани в Санкт-Петербург и Ташкент.

Ранее в Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность» из-за возможной угрозы атаки дронов. Предупреждение распространили сразу на несколько населённых пунктов республики. Первыми ограничения коснулись Казани и Зеленодольска — соответствующее сообщение поступило в 04:33 по московскому времени.