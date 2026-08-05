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5 августа, 13:27

Главный сплетник нулевых Перес Хилтон попытался покалечить себя в прямом эфире

Блогера Переса Хилтона госпитализировали после нанесения увечий в прямом эфире

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ perezlovesmiami

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ perezlovesmiami

Американского блогера Переса Хилтона (настоящее имя — Марио Лавандейра) госпитализировали после инцидента в прямом эфире. Как сообщает Би-би-си, 48-летний мужчина нанёс себе увечья.

Власти официально подтвердили факт госпитализации, отметив, что у Лавандейры диагностирован кризис психического здоровья. При этом они не квалифицировали произошедшее как попытку самоубийства.

В середине 2000-х Перес Хилтон был одной из самых влиятельных фигур в мире светских сплетен. Его сайт PerezHilton.com ежедневно публиковал эксклюзивы о Бритни Спирс, Линдси Лохан и других звёздах таблоидов. Впоследствии Лавандейра признавал, что зашёл слишком далеко в погоне за трафиком, и извинялся перед многими знаменитостями за токсичную культуру, на которой построил карьеру.

Пэрис Хилтон показала дымящиеся руины, которые ещё недавно были её домом
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С упадком эпохи блогов его влияние сошло на нет. Последнее время он ведёт YouTube-канал, записывает подкасты и живёт в Майами, воспитывая троих детей. О состоянии его здоровья пока не сообщается.

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Анастасия Никонорова
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