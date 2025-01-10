Пэрис Хилтон показала дымящиеся руины, которые ещё недавно были её домом
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась в Instagram* видео с последствиями пожара, который буквально уничтожил её особняк в Калифорнии. Судя по кадрам, огонь оставил на месте шикарного дома фрагменты бетонных стен, зияющие дыры вместо окон и дымящиеся остатки мебели.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton
Раньше здесь была роскошная пляжная резиденция, расположенная на берегу океана. Дом светской львицы нулевых был известен своим современным дизайном, просторными интерьерами и великолепными видами на море. За забором скрывался бассейн, спа-зона и открытые террасы. Это место стало символом стиля жизни Хилтон и часто использовалось для мероприятий и отдыха с друзьями и семьёй.
«Стоя здесь и видя все своими глазами, я чувствую, как мое сердце разбилось на миллион кусочков», — поделилась Пэрис.
Модель отметила, что пожар уничтожил не просто её дом, но и пространство, полное прекрасных воспоминаний.
7 января в западной части Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар, который усилился из-за сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие голливудские знаменитости. К 9 января площадь возгорания возросла до 10 тысяч гектаров. В Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг на Голливудских холмах возник новый пожар, угрожающий таким известным местам, как Hollywood Bowl и Аллея славы.
* Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton