«Жгите!»: Байден цинично пошутил о смертоносном пожаре в Лос-Анджелесе

Джо Байден, который считанные дни остаётся на посту президента США, цинично пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе. Передавая слово для доклада Камале Харрис, он выдал: «Госпожа вице-президент, жгите («fire away»)!» Кадры транслировались в эфире CNN.