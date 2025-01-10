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Регион
10 января, 08:51
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«Жгите!»: Байден цинично пошутил о смертоносном пожаре в Лос-Анджелесе

Джо Байден в прямом эфире выдал циничный каламбур о пожарах в Лос-Анджелесе

Джо Байден, который считанные дни остаётся на посту президента США, цинично пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе. Передавая слово для доклада Камале Харрис, он выдал: «Госпожа вице-президент, жгите («fire away»)!» Кадры транслировались в эфире CNN.

Видео © CNN

Позже он попытался оправдаться на каламбур, пояснив, что Харрис напрямую затронула эта проблема, поэтому она осведомлена как никто другой.

7 января в западной части Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар, который усилился из-за сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие голливудские знаменитости. К 9 января площадь возгорания возросла до 10 тысяч гектаров. В Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг на Голливудских холмах возник новый пожар, угрожающий таким известным местам, как Hollywood Bowl и Аллея славы.

Пожирающий Голливуд смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его поймали
Пожирающий Голливуд смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его поймали
Обложка ©

CNN

Марина Фещенко
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