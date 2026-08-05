Спрятали всё, что ломалось: Пентагон закрыл свои отчёты о дефектах оружия

Министерство войны США убрало из открытого доступа ежегодные доклады о тестировании военных систем. О причинах такого решения сообщило агентство Bloomberg.

Документы, публиковавшиеся четверть века, стали недоступны 30 июля. Соответствующее распоряжение отдала Эми Хеннингер, возглавляющая управление эксплуатационных испытаний и оценки ведомства. В Пентагоне этот шаг назвали упреждающей мерой для усиления безопасности страны.

По информации «Блумберг», военное руководство опасается, что потенциальный противник применит искусственный интеллект для анализа накопленных несекретных сведений. Сопоставив разрозненные данные, можно выявить уязвимые места американской техники и критической инфраструктуры.

Все материалы теперь хранятся в защищённой сети. Просмотр разрешён лишь авторизованным сотрудникам, имеющим военные идентификационные карты. Их выдают исключительно после проверки ФБР.

В отчётах приводились оценки результативности ключевых оружейных программ и фиксировались недостатки, выявленные в ходе проверок. Речь шла о проблемах с надёжностью и техническим обслуживанием. Вместе с докладами Счётной палаты США эти сводки служили главным открытым источником информации о состоянии дорогостоящих проектов, включая программу истребителя F-35 стоимостью 1,6 триллиона долларов.

Агентство также напомнило, что ранее оборонное ведомство впервые более чем за двадцать лет заблокировало выход ежегодного доклада Счётной палаты о тех же истребителях. Документ, подготовленный для конгресса, получил статус «контролируемой несекретной информации».