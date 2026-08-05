«Настало время»: Бывший президент ФИФА призвал назначить главой организации женщину

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что международную футбольную организацию впервые должна возглавить женщина. В качестве наиболее подходящего кандидата он назвал президента Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавенесс.

По мнению экс-главы ФИФА, Клавенесс заслужила такую возможность своей принципиальной позицией и независимостью взглядов. Блаттер подчеркнул, что она не подстраивалась под преобладающие тенденции и всегда открыто высказывала собственное мнение.

«Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал чёткую позицию и не следовал мейнстриму [трендам]. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — написал Блаттер.

При этом бывший руководитель организации не уточнил, когда, по его мнению, может состояться смена руководства и рассматривается ли кандидатура Клавенесс в рамках будущих выборов президента ФИФА.

Напомним, ранее между УЕФА и ФИФА вспыхнул конфликт, в центре которого стоит провалившаяся инициатива президента международной федерации Джанни Инфантино по созданию коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise для продажи частным инвесторам доли в коммерческих и медиаправах на чемпионаты мира. Эта идея вызвала резкую критику и угрозы бойкота турниров со стороны УЕФА, а также конфедераций Азии, Северной и Южной Америки. Хотя ФИФА отказалась от этого плана, УЕФА заявил о потере доверия к Инфантино и рассматривает возможность судебного иска, призывая европейские ассоциации отозвать письма поддержки его кандидатуры на выборах президента ФИФА в марте 2027 года. На этом фоне Уэльс стал первой ассоциацией, публично отозвавшей поддержку, а в числе возможных альтернативных кандидатов называются президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни и глава УЕФА Александер Чеферин.