97-летняя бабуля спустя год после инсульта вышла на крыло самолёта в полёте и побила мировой рекорд

Жительница британского города Челтнем Бетти Бромадж в возрасте 97 лет вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала самой пожилой женщиной в мире, совершившей выход на крыло самолёта во время полёта, сообщает Daily Mail.

97-летняя британка побила мировой рекорд, выйдя на крыло самолёта в полёте. Видео © X/Notitrade

Предыдущее достижение пенсионерка установила в 2022 году, когда ей было 93 года. На этот раз она встала на крылья биплана, пока лётчик выполнял в небе мёртвую петлю и полный переворот. Это уже шестой экстремальный выход Бромадж за последние десять лет.

Примечательно, что в августе 2025 года женщина перенесла инсульт, но это не помешало ей принять новый вызов. Трюк был благотворительным: собранные средства направят в больницу Челтнема, где проходила её реабилитация. Медицинское учреждение поблагодарило пенсионерку за поддержку и сообщило, что деньги пойдут на закупку современного оборудования.

Бетти Бромадж продолжает доказывать, что возраст — не преграда для смелых поступков, а также вдохновляет других своей стойкостью и добрыми делами. Ожидается, что её рекорд будет официально подтверждён в ближайшее время.

Ранее 90-летняя американка Энн Крайл Эссельстин установила рекорд Гиннесса, провисев на турнике 2 минуты 52 секунды, после того как её сын рассказал о челлендже. С первой попытки, без специальной подготовки, Энн продержалась на перекладине более минуты, а затем превзошла результат собственного сына. Это и подтолкнуло её к борьбе за мировой рекорд.