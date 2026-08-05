Пострадавшую при атаке БПЛА в Геленджике 11-летнюю девочку ввели в кому

11-летняя девочка, получившая ранения во время атаки БПЛА в Геленджике (Краснодарский край), находится в медикаментозной коме. Девочку прооперировали, извлекли осколки и готовят к возможной транспортировке в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В момент атаки школьница отдыхала с семьёй на пляже в Архипо-Осиповке. Родители и дети приехали в Геленджик из Армавира. Во время произошедшего мать попыталась защитить младшего сына, закрыв его собой. Дочь ударной волной отбросило в сторону моря, после чего она потеряла сознание.

Ребёнок получил множественные осколочные ранения. Сначала пострадавшую доставили в Архипо-Осиповскую больницу, а затем перевели в медицинское учреждение Геленджика. Врачи ввели девочку в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Как рассказала её мать, дочка потеряла много крови, поэтому ей провели переливание.

Сейчас семья находится рядом с ребёнком в краснодарской больнице, где врачи наблюдают за её состоянием. После стабилизации состояния девочку планируют перевезти в Москву. Однако медики не исключают возможных осложнений из-за полученных травм.

«Как только её состояние стабилизируется, это может быть завтра, а может — через неделю, её будут переводить. Но также могут пойти осложнения, так как были осколочные ранения и может начаться заражение. Этого никто не может предугадать или предвидеть», — рассказала мама девочки Надежда.

Напомним, 3 августа ВСУ нанесли удар по пляжу в курортном селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, в результате которого погибли восемь человек, включая четверых детей, и пострадали около 60 человек. Власти РФ квалифицировали произошедшее как целенаправленный удар по мирному населению и военное преступление.