Медсестра из Ленобласти погибла при атаке БПЛА в Геленджике

Медсестра из Ленинградской области стала одной из жертв недавней атаки беспилотных летательных аппаратов в районе Геленджика. О трагедии сообщили в социальных сетях.

Женщина по имени Надежда приехала в Геленджик на отдых. Она проживала в городе Ломоносов и работала с детьми, оказывая услуги лечебного массажа. Она стала одной из жертв удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке.

«Царствия Небесного! Великолепный массажист, профессионал и замечательнейшая женщина, красивая и умная!! Как жаль! Соболезнования родным», — поделилась знакомая Надежды.

«Какое горе! Много времени прошло, как она делала массаж дочке. Замечательный человек и прекрасный профессионал. Наши соболезнования семье!», — написала женщина в комментариях.

Напомним, украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик. Удар пришёлся по переполненному отдыхающими побережью. В результате налёта есть погибшие и пострадавшие, в их числе есть дети. По последним данным, среди тех, кто получил травмы, 58 человек. 21 пациент был госпитализирован в стационары. По распоряжению губернатора 19 человек, включая 3 несовершеннолетних, были экстренно эвакуированы в специализированные медицинские учреждения Краснодара. Ещё 2 пострадавших находятся под наблюдением врачей в Новороссийске.