Киев и Бухарест расширяют логистику порта Констанца для вывоза украинского зерна

Киев и Бухарест наращивают взаимодействие для экспорта украинской сельхозпродукции через румынский порт Констанца. Этот хаб приобрёл ключевое значение на фоне ограничений основных морских маршрутов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Глава ведомства Тарас Высоцкий обсудил ситуацию с послом Румынии Александру Виктором Микулой. Министр охарактеризовал текущее положение как критическое: хранилища стремительно заполняются, а экспортных возможностей остро не хватает.

Высоцкий подчеркнул, что сохранение урожая и обеспечение стабильных альтернативных путей вывоза зерна — жизненная необходимость. Киев рассчитывает на поддержку румынской стороны в решении этой проблемы.

Констанца уже превратилась в главный запасной логистический узел для украинского продовольствия. Расширение пропускной способности порта позволит частично разгрузить внутренние элеваторы и не допустить потерь урожая.

Ранее Тарас Высоцкий заявил, что украинские аграрии рискуют потерять до $3 млрд из-за перебоев в работе ключевых черноморских портов, через которые идёт основная часть экспорта сельхозпродукции. По его словам, перенаправление грузов на железную дорогу, автотранспорт и речные маршруты не сможет полностью компенсировать морские поставки — альтернативные каналы примут лишь около половины прежних объёмов. Ежемесячная пропускная способность одесского портового узла составляла порядка 6 млн тонн. Выйти на стабильную работу обходных направлений власти рассчитывают не ранее конца августа, при этом дополнительные расходы на тонну оцениваются в $45–50. На внутреннем рынке уже зафиксировано падение цен на зерновые и масличные примерно на 30%.