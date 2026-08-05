Украина оценила ущерб агросектору из-за остановки портов до $3 млрд

Украинские аграрии могут потерять до $3 млрд из-за перебоев с работой ключевых черноморских портов, через которые проходит основная часть экспорта сельхозпродукции. Такие оценки привёл министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в беседе с Reuters.

По словам министра, даже после перенаправления грузов на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты страна не сможет полностью компенсировать морские поставки. Эти направления смогут принимать лишь около половины объёмов, которые ранее обеспечивали порты Одессы, Южного и Черноморска.

Украинские власти рассчитывают вывести альтернативные каналы перевозки на более стабильную работу не раньше конца августа. Однако их возможностей будет недостаточно для сохранения прежних темпов экспорта: ежемесячная пропускная способность одесского портового узла составляла около 6 млн тонн. Сложившаяся ситуация уже влияет на внутренний рынок. Высоцкий сообщил о снижении цен на зерновые и масличные культуры примерно на 30%, а дополнительные расходы при использовании обходных маршрутов оцениваются в $45–50 за тонну.

Министр заявил, что из-за проблем с морской логистикой под угрозой оказался экспорт более 30 млн тонн продукции. Речь идёт примерно о половине прогнозируемого объёма поставок зерновых и масличных культур в текущем сезоне. Одной из причин ограниченных возможностей альтернативных маршрутов стала ситуация на Дунае. Из-за сильной засухи уровень воды в реке достиг исторически низких значений, поэтому этот путь не сможет значительно увеличить объёмы перевозок до октября.

Высоцкий предупредил, что длительное сокращение украинского экспорта может привести к росту мировых цен на продукты питания, особенно в странах с низкими доходами. По его оценке, даже при немедленном восстановлении судоходства возвращение к прежним объёмам поставок займёт не менее месяца.

Ранее стало известно, что «Укрзализныця» ищет альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна на фоне остановки работы морских портов. Украинский железнодорожный оператор ведёт переговоры с соседними странами о расширении транзитных возможностей. Рассматриваются маршруты через дунайские порты, румынскую Констанцу, а также сухопутные направления в Словакию и Венгрию.