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Регион
5 августа, 17:12

В Уфе девушка умерла после того, как скорая забрала её лишь с третьего вызова

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Уфе скончалась 18-летняя девушка, которую бригада скорой помощи забрала в больницу только после третьего вызова. По данному факту следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщило СУСК РФ по Башкирии.

Мать погибшей неоднократно обращалась за экстренной помощью, однако медики прибыли и госпитализировали пациентку лишь после третьего звонка. Вскоре после доставки в медицинское учреждение девушка скончалась.

В рамках расследования будут проведены экспертизы для оценки качества оказанной медицинской помощи и действий врачей. Следствию предстоит выяснить, были ли допущены нарушения, повлёкшие задержку госпитализации и повлиявшие на летальный исход.

Официальных комментариев от руководства больницы и Минздрава региона пока не поступало. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица, ответственные за принятие решений при поступлении вызовов.

На Сахалине пациент напал на врача скорой помощи прямо во время вызова
На Сахалине пациент напал на врача скорой помощи прямо во время вызова

Ранее в Туле группа людей окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя реанимировать мужчину без признаков жизни, хотя врачи уже констатировали смерть, и родственники настаивали на продолжении помощи около четырёх часов, мешая работе медиков. Ситуацию успокоили только после вмешательства полиции и главы общины, которые объяснили невозможность возвращения к жизни.

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Анастасия Никонорова
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