На Сахалине пациент напал на врача скорой помощи прямо во время вызова

В Южно-Сахалинске следователи и трудовая инспекция начали проверку после нападения на сотрудника скорой помощи. Медик подвергся агрессии во время выезда на вызов. Информация о происшествии поступила в Государственную инспекцию труда от областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

По предварительным данным, инцидент произошёл 21 мая 2026 года. Во время работы на вызове неизвестный напал на врача, в результате чего сотрудник получил побои. После публикаций о случившемся в соцсетях проверку организовали следователи Южно-Сахалинска. В региональном управлении СК уточнили, что материалы изучаются по признакам статьи о хулиганстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и проверяют сведения из открытых источников. В Гострудинспекции сообщили, что расследованием несчастного случая займётся специальная комиссия под руководством представителя ведомства. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ставропольском крае передали в суд дело о террористическом сообществе, участниками которого, по версии следствия, стали восемь человек, включая подростков. Фигуранты планировали нападения на сотрудников полиции. Предполагаемым организатором ячейки стал 16-летний житель села Курсавка.