В Перми насильник в олимпийке напал на девушку у подъезда, её спас собачник

Вечером 4 мая в Перми на улице Льва Шатрова неизвестный мужчина напал на девушку прямо у подъезда. Он повалил её на землю и приказал открыть дверь. Жертва трижды пыталась вырваться и позвать на помощь, но нападавший с силой закрывал ей рот.

По словам сестры пострадавшей, мужчина шёл за ней несколько домов, следил, ничего не украл и, судя по поведению, находился под воздействием веществ. Девушку спас случайный прохожий, выгуливавший собаку, передаёт kp.ru.

После случившегося пострадавшая боялась обращаться в полицию, опасаясь мести, но близкие уговорили её написать заявление. Она даже думала переехать или купить машину, хотя до работы — 5 минут пешком. Теперь возвращается домой только с подругами или сыном.

Приметы нападавшего (назвался Димой): славянская внешность, 27–33 года, рост около 160–165 см, короткие чёрные волосы, щетина, одет в чёрно-белую олимпийку и спортивные штаны. Девушка просит откликнуться тех, кто может опознать этого человека или тоже стал его жертвой.

